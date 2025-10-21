Politica NeamțACTUALITATEPOLITICA

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție

Senatorul de Neamț Paul Gheorghe a anunțat că s-a alăturat Partidului Dreptate și Frăție (PDF), o formațiune de centru-dreapta dedicată promovării integrității, implicării civice și unei noi abordări în politica românească.

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție„Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare. Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită”, a declarat senatorul.

Paul Gheorghe a precizat că își va continua activitatea parlamentară ca senator neafiliat, menținându-și angajamentul față de valorile de demnitate, responsabilitate și transparență.

Formațiunea PDF își propune să ofere o alternativă construită pe ”respect și onestitate”, adresându-se celor care cred într-o Românie bazată pe principii solide. (ADV)

 

