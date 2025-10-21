Comunicat de presă. Senator de Neamț – Paul Gheorghe despre proiectul „Apă potabilă la un preț corect”

Dacă un comunicator de la Kiseleff este mai puternic decât întregul grup al senatorilor PSD din Senat, înseamnă că am ajuns într-o situație absurdă în România.

Paul Gheorghe nu va accepta niciodată o astfel de abordare. Cei cinci comunicatori de la centrul PSD – Kiseleff trebuie să respecte punctele de vedere și deciziile grupului PSD din Senat.

Nu pot accepta ca un proiect legislativ foarte bun, „Apă potabilă la un preț corect”, cu impact direct asupra a peste 10.000.000 de cetățeni, să fie catalogat drept „populist” de un comunicator de la Kiseleff. O astfel de etichetare reprezintă o jignire la adresa tuturor parlamentarilor din România care muncesc pentru binele oamenilor.

Senator de Neamț,

Paul Gheorghe