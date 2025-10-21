POLITICAACTUALITATEADVERTORIAL

Comunicat de presă. Senator de Neamț – Paul Gheorghe despre proiectul „Apă potabilă la un preț corect”

de Vlad Bălănescu

Comunicat de presă. Senator de Neamț – Paul Gheorghe despre proiectul „Apă potabilă la un preț corect”Dacă un comunicator de la Kiseleff este mai puternic decât întregul grup al senatorilor PSD din Senat, înseamnă că am ajuns într-o situație absurdă în România.

Paul Gheorghe nu va accepta niciodată o astfel de abordare. Cei cinci comunicatori de la centrul PSD – Kiseleff trebuie să respecte punctele de vedere și deciziile grupului PSD din Senat.

Nu pot accepta ca un proiect legislativ foarte bun, „Apă potabilă la un preț corect”,  cu impact direct asupra a peste 10.000.000 de cetățeni, să fie catalogat drept „populist” de un comunicator de la Kiseleff. O astfel de etichetare reprezintă o jignire la adresa tuturor parlamentarilor din România care muncesc pentru binele oamenilor.

Senator de Neamț,

Paul Gheorghe

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție
Articolul următor
Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Ultima ora

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
ADMINISTRAȚIE

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor...
SOCIAL

Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...

Categorii

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
ADMINISTRAȚIE

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor...
SOCIAL

Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...
ACTUALITATE

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!
Politica Neamț

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție
ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale