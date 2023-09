Periodic, am fost martorii unor atacuri politice în presă, îndreptate către PSD Neamț și omul Daniel Harpa, cu referire la ApaServ. Este corect ca toți nemțenii să cunoască adevărul: Sutele de milioane de euro pe POIM nu au fost pierduți, contractul de finanțare a fost semnat, Vlad Angheluță își face treaba!

Deși nu dețin funcția de președinte de Consiliu Județean sau director în vreo companie, eu și Partidul Social Democrat am fost constant “invocați” de alte partide, ba că am numit un nou director cu un salariu exagerat, ba că am ratat un proiect de modernizare a rețelei de apă potabilă și canalizare în valoare de peste 311 de milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Permiteți-mi să clarificăm această situație: vineri, 15 septembrie a.c., a fost semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamț în perioada 2014-2020”, între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE și APA SERV SA NEAMȚ.

Este corect ca toți nemțenii să cunoască adevărul.

Proiectul are o valoare totală de peste 311 milioane euro și vizează investiții în 42 de localități. Sumele exced capacitățile de finanțare a oricărei UAT și este o oportunitate fără precedent.

Da, au existat obstacole, dar am promis în calitate de președinte al PSD Neamț că vom face tot posibilul pentru a semna acest contract. Acum, am reușit. Da, recunosc: noi, politic, am susținut acest proiect, cu scopul de a rezolva odată pentru totdeauna problema furnizării apei în Neamț. Iar ce se va face, va rămâne județului Neamț, indiferent de ce se va întâmpla din punct de vedere politic.

Aici, trebuie să subliniez contribuția prim-vicepreședintelui PSD Neamț, Ciprian Șerban – liderul Grupului PSD din Camera Deputaților, și a noului director al ApaServ, Vlad Angheluță. Acesta și-a asumat că va fi atacat și făcut responsabili în cazul unui eșec, chiar dacă proiectul avea mari întârzieri când el a preluat conducerea companiei de apă. Mulțumiri și specialiștilor de la ApaServ și Consiliul Județean, care au depus eforturi considerabile pentru ca acest proiect să devină realitate.

În încheiere, în numele PSD Neamț, mulțumesc organizațiilor politice care ne-au atacat „de formă”, fără fond. Mulțumesc pentru faptul că ne-au asociat pe noi, social-democrații, cu atragerea a 311 milioane de euro în județul Neamț, fonduri europene care vor contribui semnificativ la asigurarea apei potabile de calitate pentru comunitatea nemțeană. Sumele atribuite se vor întoarce și în capitalul de business al județului Neamț. În etapa I, până la sfârșitul lui 2023, sunt peste 15 milioane de euro de absorbit.

Acest succes arată că, atunci când există voință și determinare, putem face lucruri mari pentru județul Neamț și pentru toți nemțenii. Continuăm să lucrăm împreună pentru dezvoltarea și progresul județului Neamț.

Cu respect,

Daniel Vasilică Harpa,

Președintele Organizației Județene PSD Neamț

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastructură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 43 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Neamț: Consiliul Județean Neamț, municipiile Piatra Neamț și Roman, orașele Târgu-Neamț, Roznov și Bicaz, comunele Agapia, Alexandru cel Bun, Bira, Bodești, Brusturi, Bârgăuani, Bălțătești, Costișa, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Girov, Grumăzești, Gârcina, Horia, Mărgineni, Piatra Șoimului, Pipirig, Podoleni, Pângărați, Păstrăveni, Rediu, Români, Ruginoasa, Răucești, Războieni, Săbăoani, Săvinești, Tarcău, Tașca, Țibucani, Tupilați, Tămășeni, Urecheni, Ștefan cel Mare și Zănești.