Comunicat de presă. PNL Neamț: „Responsabilitate pentru România: Alegem dezvoltarea, nu criza!”

În urma ședințelor cu liderii filialelor județene PNL, cu membrii grupurilor parlamentare, președinții de consilii județene și primarii de municipii, dublate de deciziile Biroului Politic Național al PNL, am luat o hotărâre fermă: prioritatea Partidului Național Liberal sunt românii, nu jocurile politice!

În fața unei crize iresponsabil declanșate de PSD, PNL a ales să meargă înainte cu un mandat concentrat pe stabilitate și reformă, asumat cu demnitate. România are nevoie de o administrare coerentă, mai ales în contextul internațional actual. Reformele trebuie aplicate acum! Nu ne permitem să ne pierdem în jocuri de culise și interese personale sau de grup. Românii merită respect, integritate și recunoaștere pentru sacrificiile făcute!

De ce este esențial acest drum?

↗️ Miza PNRR! Avem un termen critic: jaloanele trebuie îndeplinite, iar banii absorbiți în această vară. Nu ne permitem să pierdem niciun euro din fondurile europene destinate autostrăzilor, spitalelor și școlilor. Investițiile sunt vitale! Sunt banii alocați României! Termenele-limită sunt clare, iar un pas greșit ar fi un dezastru pentru dezvoltarea țării.

↗️ Modul de a face politică trebuie schimbat! Am decis să mergem mai departe in guvernare, dar cu un alt tip de politică : deciziile ce se vor lua astfel încât să se suprapună peste nevoile si așteptările românilor. Țara are nevoie de o guvernare transparentă, fără privilegii, fără sinecuri și fără promisiuni deșarte. Administrarea corectă a banului public nu este negociabilă!

↗️ Reformă, nu stagnare! Chiar dacă am guvernat uneori „cu frâna de mână trasă” din cauza blocajelor, chiar dacă am luat si măsuri care au produs supărări și disconfort, chiar dacă au fost si greșeli, am reușit să echilibrăm financiar țara. Acum este momentul să accelerăm investițiile și să protejăm economia în fața scumpirilor. Să arunci țara în criză politică tocmai acum este mai mult decât iresponsabilitate — este un act împotriva intereselor naționale!

Parlamentul are obligația să susțină guvernarea. Propunem un moratoriu parlamentar pentru investiții si reforme, deoarece dezvoltarea României nu trebuie să aibă culoare politică. Este momentul, chiar si in ceasul al doisprezecelea ca politicienii să arate că interesul național primează. Constrângerile bugetare și efortul românilor nu trebuie batjocorite prin jocuri politice meschine!

PNL nu cedează în fața șantajului. Partenerii trebuie să fie corecți, asumați și orientați spre modernitate, nu spre vechile metehne. Nu vom face greșeli care să afecteze România pe termen mediu și lung, pentru mici interese din prezent.

Astăzi, chiar dacă alții vor să ne blocăm în incertitudine, chiar dacă unii sunt supărați pe noi, PNL a decis să îl mandateze pe prim-ministrul Ilie Bolojan să continue modernizarea României prin:

🔹 Continuarea reformelor structurale;

🔹 Eliminarea risipei și a privilegiilor;

🔹 Accelerarea absorbției fondurilor europene;

🔹 Asigurarea stabilității economice.

Este îndatorirea noastră față de români! PNL rămâne un partener loial cetățenilor, continuând drumul modernizării cu responsabilitate, asumare și implicare! 🤝

PNL Neamț