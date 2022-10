Delegații prezenți la Congresul ordinar al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE organizat sâmbătă, 22 octombrie a.c., au votat pentru alegerea noii conduceri a partidului, precum și moțiunea prezentată de către candidații la funcțiile de copreședinți.

În urma votului exprimat de către cei 957 de delegați prezenți, pentru moțiunea cu titlul „Libertate, Democrație, Prosperitate”,propusă de domnii Varujan Vosganian, Mircea Mineași Mohammad Murad, au votat 942 de membri, 15 voturi fiind nule. Astfel, domnii Varujan Vosganian, Mircea Minea și Mohammad Murad au fost desemnați copreședinți ai ALDE.

De asemenea, Congresul ALDE, reunit în zilele de 21 și 22 octombrie, a decis șinoul statut al partidului.

În urma votului exercitat sâmbătă de delegații prezenți la Congres, s-au stabilit numele celor care vor ocupa funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți, vicepreședinți ai partidului și de membri în Biroul Politic Executiv.

Noua structură de conducere a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) cuprinde3 copreședinți, secretarul general, 4 prim-vicepreședinți, 19 vicepreședinți, 14 membri cu rang de vicepreședinte politic și 12 membri supleanți.

Cei 4 prim-vicepreședinți aleși în urma votării moțiunii sunt: Cornelia Negruț, Ionel Cel-Mare, Tiberiu Dekany și Alexandru Baicu.

Funcțiile de vicepreședinți vor fi ocupate de: Anton Anton, Ion Asaftei, Constantin Avram, Ciprian Blejan, Daniela Călin, Marian Coanda, Gabriel Crîngeneanu, Valeriu Crișan, Bogdan Dăscălescu, Cristian Dima, Viorel Dosaru, David Dragoș, Avram Gal, Dan Marian, Andrei Metehău, Raluca Roșca, Violeta Sora, Bogdan Ștefanachi și Bogdan Trifan.

Membrii cu rang de vicepreședinte politic, aleși conform moțiunii sunt: Bogdan Ciprian, Christian Gigi Chiru, Ioan Ciugulea, Viorel Demian, Iulia Elena Dosaru, Oana Ferdean, Costel Irimia, Gabriel Pană, Ilie Petrescu, Gheorghe Popa, Nicolae Pungă, Gheorghe Șimon, Ionuț Toartă și Florin Trașcă.

Membrii supleanți aleși în urma Congresului ALDE sunt: Nicușor Briceag, Costi Curt, Ana Sita, Dan Mihai Pantoiu, Stelica Gheorghe, Florin Preda, Romeo Canura, Renato Crasmar, Gheorghe Oancea, Constantin Dumitru, George Manucu și Bogdan Vasilescu.

Varujan Vosganian, copreședintele ALDE, a declarat în cadrul discursului susținut că își dorește ca în urma acestui congres membrii ALDE „să răspundă în viitorul apropiat la întrebarea dacă ALDE mai există. Răspunsul îl dăm chiar azi: ALDE există!”

„Ieșirea ALDE de pe prima scenă s-a realizat în urma unor manevre obscure. Noi azi trebuie să reparăm această nedreptate. Cei care ne ofensau pe motiv că ținem PSD la guvernare s-au dus să lustruiască clanțele PSD pentru a-i ține pe ei la guvernare. (…)

M-am întors, iar împreună cu mine s-au întors mulți alți colegi de-ai noștri. Alții care erau s-au întors cu fața luminoasă către ALDE. Împreună cu noi au venit și persoane care nu erau înALDE.

Sunt mândru că în această echipă avem ceea ce atât de rar se găsește în politica românească azi,și anume performanța. Avem unul dintre cei mai buni primari din România, domnul Mircea Minea. Îl avem pe cel mai mare investitor român în turism, domnul Mohammad Murad. (…)

România nu ar fi trebuit să aibă nici criza din 2008, nici criza energetică de azi. Noi am importat crizele pentru că nu am știut, așa cum trebuie, să ne apărăm frontierele, pentru că nu e vorba doar de frontierele pe care le apără grănicerii. E vorba de cei care ne conduc. Cei care astăzi ne conduc fac în așa fel încât România nu este o voce, ci este un ecou. Ei nu știu să spună NOI VREM, ei spun doar ȘI NOI VREM. Trebuie să spunem ce vrem, trebuie să negociem”, a afirmat Varujan Vosganian.

Copreședintele ales al ALDE, Mohammad Murad, a spus că Romania are astăzi nevoie, mai mult ca niciodată, de oameni care să asume și să gândească profund românește. Acesta a afirmat că oamenii au nevoie nu doar de speranțe, ci de soluții. De asemenea, copreședintele ALDE a precizat că avem nevoie de resetarea statului român, iar instituțiile statului român trebuie săîși asume că e rândul mediului de afaceri să fie la masa decizională.

„Sunt onorat să fiu român de 32 de ani. Sunt onorat să devin astăzi unul dintre copreședinții partidului ALDE, pentru că eu cred în valori morale. Pe cel care a înființat acest partid l-am cunoscut în urmă cu peste 20 de ani, domnul Tăriceanu, și întotdeauna am avut dezbateri în care spuneam că nimic nu e mai important ca valorile morale. România are astăzi nevoie mai mult că niciodată de oameni care să asume și să gândească profund românește. România trebuie să nu mai continue să fie la coada oricărui subiect de la nivel european. România are nevoie, înainte de toate, să construiască o economie sănătoasă, puternică. Acest lucru nu poate fi făcut decât de către oamenii de afaceri. Avem nevoie de români care să meargă în toată Europa pentru a înființa firme. Și numai noi putem face acest lucru, făcându-i pe oameni să gândească precum niște antreprenori.

Am muncit 32 de ani ca să pot spune ce gândesc. Totul până umilință – oamenii au nevoie nu doar de speranțe, ci de soluții. (…) Datoria noastră este ca toate satele românești să fie pline din nou cu oameni. Să fie casele pline de bogăție. Aceasta este datoria ALDE și trebuie să ne asumăm cu toții.

Ca antreprenor, lucrez de 30 de ani nu pentru a avea bani, ci pentru că am o datoriefață de familia mea, față de colegii mei. Acum închei un important capitol în viața mea și mă întorc înapoi la oameni și vreau să dau înapoi toată experiență acumulată și tot ce am pentru a veni în ajutorul lor. Tot ce am făcut a fost cu ajutorul oamenilor. (…)

Am ales să mă duc în politică unde trebuie să muncim și după muncă putem ajunge la putere.

Cu toții am auzit de nenumărate ori: mândrii că suntem români. Eu nu mă voi putea mândri că suntem români până în momentul în care nu va mai existavreo gospodărie cu toaletă în curte. Nu putem fi mândri că suntem români când pensionarii noștri care au muncit o viață întreagă au pensii de sub 300 de euro pe lună. Asta e datoria noastră. (…)

Mă doare și aș pune niște întrebări:

1) Vi se pare normal ca după 32 de ani să trăim într-un mod, și în special mediul de afaceri, într-un mod ascuns, tot timpul să ne fie frică de ceva? Tot timpul sunt mai importanți cei care vin din afară decât cei care sunt aici. Când a fost organizată o delegație a mediului de afaceri care să plece cu un demnitar român, mă refer la prim-ministru sau președintele României? Oare de ce nu s-a organizat? Nu își pot asuma acest lucru? Le e frică să asume oamenii de afaceri care au inițiativă, care au dovedit, sau cu toți avem dosare și nu mai au cu cine să plece? La comanda cui au fost făcute acele dosare? Oare cineva a comandat acele dosare? Cineva a frânat mediul de afaceri autohton pentru a lăsa loc pentru multinaționale? Răspunsul este da!

2) Când și de cine a fost făcută ultima vizităm, mă refer la un demnitar, la o companie românească? La o companie străină, da. Vi se pare normal ca cei care au inițiativa în România să nu aibă această bucurie, acea răsplată morală când ei trec zi de zi peste obstacole pentru a rămâne în picioare și pentru a putea concura cu multinaționalele? Ne acuză pe noi, oamenii de afaceri, că suntem hoți. Răspunsul este da, am furat cele mai frumoase idei de afară ca să facem o țară frumoasă.

3) Când s-a întâmplat ca un ambasador al României în străinătate să intervină pentru o firmă românească, în sprijinul ei? Și când a intervenit ambasadorul oricărei țări în România pentru a sprijini oamenii lor de afaceri? Când intervine orice ambasador în România este lobby, iar când intervine un demnitar român pentru o firmă românească e trafic de influență. De asta eu vă propun să înființăm Ambasada României la București.

ALDE azi nu e la putere. Cei care sunt azi la Congres au ajuns pe cheltuiala lor. Fiecare asigură niște cheltuieli în plus. Dar merită. Să nu credeți că e ceva mai important decât să lăsăm copiilor o țară care se bazează pe normalitate. (…)

Învățați copiii să fie oameni pozitivi, pentru că dacă nu asumă în viață nu pot realiza nimic. Nu e de ajuns să avem mare și munte. Avem nevoie de oameni care să înțeleagă că numai prin muncă și prin profesionalism putem să ducem la capăt cele mai bune proiecte. (…)

Avem nevoie de resetarea statului român. Instituțiile statului român trebuie să își asume că e rândul mediului de afaceri să fie la masă decizională.Nu putem vorbi de economie puternică fără politică puternică”, a declarat Mohammad Murad.

În cadrul discursului susținut în fața delegaților, copreședintele Mircea Minea a declarat că, în urma Congresului de azi, „vom da un suflu nou partidului”.

„Lucrurile se fac cu cu oamenii și pentru oameni. Sunt în fața dumneavoastră și sunt alături de ALDE. Prin educatia mea am învățat să nu trădez. Sunt un om al victoriei, plec la o luptă cu mentalitatea de învingător. Să îi dăm azi partidului acest imbold, această speranță de care are nevoie și să ajungem în Parlamentul României și, de ce nu, chiar la guvernare”, a spus Mircea Minea.

Departamentul de Comunicare al ALDE