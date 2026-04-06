Competiție internațională și acțiuni de mediu, la 32 de ani de la înființarea Batalionului 634 Infanterie

Aniversarea a 32 de ani de existență a Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” a fost marcată la Piatra-Neamț printr-o serie de activități care au combinat performanța militară cu implicarea în comunitate. Punctul central l-a constituit prima ediție a competiției internaționale „Cupa Mareșal Jozef Pilsudski”, desfășurată în perioada 30 martie – 2 aprilie.

Militari din România, Republica Moldova și Polonia au participat la probe menite să testeze atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare în condiții dificile. Întrecerile au avut loc în mai multe locații de instrucție – baza batalionului, Poligonul Dealul Vulpii, Poligonul Gârleni și Tabăra de Instrucție Tarcău.

Trofeul a fost câștigat de gazde, Batalionul 634 Infanterie, urmate de Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Republica Moldova și Brigada 17 Mecanizată „General Jozef Dowbor-Muśnicki” din Polonia. Alte structuri din cadrul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” au fost recompensate cu diplome de participare.

Dincolo de componenta competitivă, aniversarea a inclus și momente specifice vieții militare, precum înaintări în grad, dar și o acțiune de împădurire realizată în parteneriat cu Ocolul Silvic Gârcina. Militarii au plantat puieți de gorun, paltin și frasin, contribuind la extinderea fondului forestier din zonă.

FOTO: Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”