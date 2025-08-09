Clubul Hard Enduro Târgu-Neamț îi invită pe toți pasionații de adrenalină pe două roți la cea de-a IX-a ediție a etapei regionale de Hard Enduro de la Pipirig. Evenimentul face parte din Campionatul Regional de Hard Enduro – Zona de Est și se va desfășura în perioada 9-10 august, în curtea Ocolului Silvic Pipirig.

Vor concura categoriile: A, B, C, Veterani și Fete.

Programul competiției

Sâmbătă, 9 august

09:00 – 14:00 – înscrieri la secretariat + viză medicală

09:00 – 14:00 – verificare tehnică

14:00 – 14:15 – briefing

14:30 – pregătire pentru start

15:00 – START

19:00 – afișarea rezultatelor

Duminică, 10 august