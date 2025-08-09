Clubul Hard Enduro Târgu-Neamț îi invită pe toți pasionații de adrenalină pe două roți la cea de-a IX-a ediție a etapei regionale de Hard Enduro de la Pipirig. Evenimentul face parte din Campionatul Regional de Hard Enduro – Zona de Est și se va desfășura în perioada 9-10 august, în curtea Ocolului Silvic Pipirig.
Vor concura categoriile: A, B, C, Veterani și Fete.
Programul competiției
Sâmbătă, 9 august
- 09:00 – 14:00 – înscrieri la secretariat + viză medicală
- 09:00 – 14:00 – verificare tehnică
- 14:00 – 14:15 – briefing
- 14:30 – pregătire pentru start
- 15:00 – START
- 19:00 – afișarea rezultatelor
Duminică, 10 august
- 08:45 – briefing
- 09:15 – deplasare în coloană către zona de start
- 09:30 – formarea liniei de start
- 10:00 – START cursă pe categorii
- 16:00 – închidere traseu
- 16:30 – FINISH
- 18:00 – festivitatea de premiere.