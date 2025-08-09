Clubul Hard Enduro Târgu-Neamț îi invită pe toți pasionații de adrenalină pe două roți la cea de-a IX-a ediție a etapei regionale de Hard Enduro de la Pipirig. Evenimentul face parte din Campionatul Regional de Hard Enduro – Zona de Est și se va desfășura în perioada 9-10 august, în curtea Ocolului Silvic Pipirig.

Vor concura categoriile: A, B, C, Veterani și Fete.Competiție de Hard Enduro la Pipirig

Programul competiției

Sâmbătă, 9 august

  • 09:00 – 14:00 – înscrieri la secretariat + viză medicală
  • 09:00 – 14:00 – verificare tehnică
  • 14:00 – 14:15 – briefing
  • 14:30 – pregătire pentru start
  • 15:00 – START
  • 19:00 – afișarea rezultatelor

Duminică, 10 august

  • 08:45 – briefing
  • 09:15 – deplasare în coloană către zona de start
  • 09:30 – formarea liniei de start
  • 10:00 – START cursă pe categorii
  • 16:00 – închidere traseu
  • 16:30 – FINISH
  • 18:00 – festivitatea de premiere.
