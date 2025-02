Periodic, de la COMES SA, companie care livrează utilaje sub presiune de gabarit mare şi piese de schimb pentru industria chimică, petrochimică, petrol şi gaze, pe piețele din întreaga lume, vin vești care întăresc ideea că firma este un jucător cheie pe piața mondială a industriei echipamentelor sub presiune pentru sectorul energetic. Finalul lunii februarie a marcat un nou pas în acest sens. Compania a anunțat finalizarea si livrarea, conform contractului cu beneficiarul, a unui nou proiect major, „Start-up Heater”, destinat grupului Arvos din Germania, prezentând unul dintre cele mai recente proiecte ale sale – un utilaj cu o capacitate impresionantă de 205 tone. Această realizare reprezintă nu doar o performanță tehnologică remarcabilă, ci și o dovadă a angajamentului companiei pentru excelență și inovație.

Finalizarea lucrărilor la mastodontul de 205 tone a însemnat șapte luni de muncă în echipă, care a inclus operațiunile de proiectare mecanică, achiziții de materie primă, fabricația propriu-zisă, montarea echipamentului interior în poziție verticală, probe și controale de calitate, protecție anticorozivă și pregătire pentru transport. Simpla enumerare nu poate ilustra fidel complexitatea lucrărilor și obstacolele care au trebuit depășite de echipa de la COMES, totul fiind posibil după ce managementul societății a putut contracta o asemenea lucrare de anvergură, pe o piață concurențială acerbă.

Dimensiuni și specificații tehnice

„Start-up Heater”-ul este un echipament impresionant de inginerie industrială, măsurând 5.4 metri lățime, 4.9 metri înălțime și având o lungime de 30 de metri. Odată finalizat, utilajul aruncă o provocare societăților specializate în transport, care la rândul lor trebuie să depășească obstacolele generate de infrastructura rutieră locală și regională. Echipamentul este construit din oțel carbon și oțel slab aliat, iar interiorul este prevăzut cu țevi din inox de tip 304, fiecare cu un diametru de 139 mm și o lungime de 14 metri. În ansamblu, greutatea totală, inclusiv toate accesoriile, ajunge la 205 de tone, evidențiind complexitatea și robustețea sa. El este destinat utilizării în industria metalurgică, având rol principal în transferul de căldură. În plus, capacitatea COMES SA de a produce construcții cilindrice grele asigură aplicabilitatea acestui tip de echipament și în alte industrii, precum cea petrolieră, energetică sau petrochimică.

Un demers care deschide calea spre contractarea de noi proiecte de mare anvergură

Pentru COMES SA, acest proiect reprezintă o dovadă a expertizei sale în fabricarea echipamentelor complexe pentru piața globală. Colaborarea cu un partener internațional de renume, cum este grupul Arvos din Germania, contribuie la creșterea reputației și a competitivității companiei pe piața europeană și internațională. Ea vine în continuarea altor colaborări pe piețele din Europa și demonstrează capacitatea tehnică a companiei, seriozitatea cu care respectă termenele contractuale și confirmă capacitatea companiei de a gestiona proiecte de mare anvergură, oferind soluții inovatoare și pentru sectorul metalurgic.

„Pentru noi este încă un test trecut cu succes și el vine în contextul unor provocări majore și pe piața de profil. Târgul de profil Egypes2025, dedicat industriei de utilaje, tehnologii și produse asociate domeniului energetic, unde am participat pentru a treia oară, demonstrează că există oportunități și provocări de care trebuie să profităm, în înțelesul bun al cuvântului. Faptul că am putut prezenta acolo o carte de vizită la care am adăugat echipamentul pentru prestigioasa companie germană nu a trecut neobservat, atât la potențiali clienți cât și la concurență. Sunt sigur că este începutul unei frumoase și lungi colaborări cu noul partener și că vom continua în același fel, întărind ideea de companie serioasă, profesionistă, care-și respectă contractele și care livrează echipamente de top din punct de vedere calitativ și funcțional”, a declarat Anton Măzărianu, managerul de la COMES SA.