Firma de echipamente industriale Comes SA livrează astăzi, 13 iunie, un boiler generator de abur în Belgia de unde va pleca către clientul final, un mare producător de alimente şi băuturi din Cloppenburg, Germania.

Boilerul are în total 41 tone, doar fasciculul tubular interior cântărind 16 tone. Utilajul măsoară 4,000 mm înălțime și 9,000 mm lungime, fiind transportat rutier în condiții speciale. Transportul pleacă din Săvineşti diseară, noaptea fiind efectuate majoritatea curselor special de acest gen pentru că traficul este mai puţin aglomerat.

Firma Comes derulează un nou proiect de amploare, în valoare de 2.5 milioane de Euro, în Lituania, la o investiție a unei fabrici de re-rafinare a uleiului lubrifiant uzat. Contractul este semnat cu o firmă italiană și cuprinde livrarea a 8 coloane cu interioare de proces și 3 reactoare. Punerea în funcțiune a instalației lituaniene este planificată pentru primul trimestru al anului 2024. Uleiul lubrifiant face ca mașinile, toate tipurile de vehicule grele și multe alte mașini să funcționeze fără probleme. Odată ce uleiul este folosit, acesta trebuie gestionat corespunzător pentru a nu contamina mediul. Instalația de re-rafinare a uleiului uzat este preferată ca modalitate de manipulare a uleiului uzat pentru a proteja mediul și a conserva resursele naturale limitate.

Comes S.A. s-a dezvoltat într-un ritm accelerat în ultimul deceniu

Firma Comes are în prezent 207 angajați și contracte comerciale semnate în valoare de peste 20 milioane euro.

Evoluaţia din ultimii 10 ani, se bazează pe adaptabilitatea continuă, accelerată de ritmul rapid al dezvoltării industriale. Oamenii fac rapid tranziția către o lume din ce în ce mai tehnologizată, iar firma din Săvineşti reuşeşte să ţină ritmul alert fiind mereu la curent cu ultimele noutăţi în domeniu.

“Suntem în permanență în căutarea acelor soluții care aliniază perfect nevoile pieței cu obiectivele noastre de afaceri. Este crucial să fim conectați la realitatea din teren. Obiectivul nostru este să fim un jucător de top într-o industrie atât de competitivă precum cea a construcțiilor de echipamente sub presiune, iar agilitatea este esențială”, spune Anton Ioan Măzărianu, CEO.

În România, COMES S.A. și-a menținut ritmul crescut în trimestrele 1 şi 2, în ciuda scăderii volumului din sector, cu creșteri susținute ale vânzărilor interne, preponderent în cadrul reviziei tehnice generale a instalațiilor OMV Petrom, și cu cea mai mare creștere a exportului din istoria organizației. “Abordarea noastră custom-made și-a dovedit eficiența de-a lungul anilor, cu atât mai mult în contextul pandemiei și a conflictului Rusia- Ucraina. Tot ceea ce facem în COMES se datorează forței echipelor pe care le-am creat de când am preluat conducerea organizației”, conchide Anton Măzărianu.

Imagine: Bogdan Călian

Redactor: Angela Croitoru