După 40 de ani de experiență, COMES S.A. Săvinești a ajuns compania nr. 1 în România în producerea echipamentelor industriale sub presiune pentru indus­tria chimică și petrochimică. Produsele COMES, fabricate în regim unicat sau în serie mică, în conformitate cu specificațiile tehnice ale beneficiarilor , se adresează rafinăriilor, combinatelor chimice și petrochimice, și companiilor de gaze naturale. Specialiștii COMES proiectează și produc de la schimbătoare de căldură, la vase sub presiune, fascicule tubulare, secții tubula­re, la coloane cu talere și alte tipuri de construcții metalice personalizate, în funcție de nevoile clienților.

În România, COMES livrează constant pentru cele 4 rafinării (Petromidia, OMV Petrobrazi, Petrotel Lukoil, Vega Ploiești), pentru compania de gaze Romgaz , pentru combinatele chimice Ameropa Azomureș, Chimcomplex Borzești&Rm.Vâlcea, Sinteza Oradea, pentru complexele energetice, dar și în industria nucleară – CNE Cernavodă și Institutul de Fizică Nucleară Măgurele.

Pe piața externă, COMES livrează preponderent în Europa circa 55% din produse către Grupul PKN Polonia, Rafinăriile Orlen Lituania/ Unipetrol Cehia, Lukoil Burgas Bulgaria, Gazprom NaftanIndustrija Serbia, Borsodchem Ungaria, Amec Wood USA,Total Franta, Thyssen Krupp Germania, Bilginger EMS Germania, Zeeco UK, GEA Germania, Le Gas Integral Franța, Turbodem Mitsubishi Heavi Industries, John Zink Hamworthy, Peerless UK , etc), aproximativ 40% în țările ex-sovietice (Rosfnet Rusia , Lukoil Rusia, Kinef Rusia, Mozyr Belarus, Naftan Belarus, GrodnoAzot Belarus), și 5% în Orientul Mijlociu&Africa – Qapco Qatar, Takreer &Zadco EAU, Jordan Refinery, Port Harcourt Refinery Niger.

Oferta COMES integrea­ză activitățile de proiectare, aprovizionare, fabricație, efectuare de teste și controale ale calității, certificare a echipamentelor și transpor­t al produselor către destinațiile solicitate.

Până în acest an, COMES putea să execute utilaje de până la 70 de tone, însă în momentul de față o nouă hală se află în amenajare, iar compania va putea produce echipamente mari, până la 200 de tone greutate, 50 de metri lungime și diametrul maxim de 7 metri. Această nouă investiție, în valoare de 5 milioane de euro, asigură onorarea integrală a oricăror cerințe ale clienților.

În ultimii 3 ani, COMES a angajat 75 de oameni, cărora le oferă salarii motivante, transport gratuit, bonuri de masă, prime de Crăciun, de Paște și de ziua fiecărui angajat, dar și evenimente de tip teambuilding. În vederea deschiderii noii hale, COMES angajează 80 de specialiști în sudură, lăcătuși, ingineri mecanici, electricieni și prelucrători mecanici. Pentru detalii, doritorii pot contacta responsabilii cu resursele umane la telefonul 0755069585 sau prin e mail resurse.umane@comes.ro.