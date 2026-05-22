Comănești, în scenariul unui exercițiu NATO: luptă urbană simulată cu militari români și italieni

Orașul Comănești a devenit, pentru câteva ore, un pol de antrenament militar de nivel internațional, în cadrul unui exercițiu complex al Forțelor pentru Operații Speciale. Joi seară, zona urbană a fost scena unei simulări de luptă, parte dintr-un amplu program de pregătire desfășurat sub egida NATO.

Exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României și a implicat o structură mixtă de militari români și italieni, antrenați în scenarii specifice intervențiilor în mediul urban.

Activitatea face parte din Trojan Footprint 2026 (TFP26), considerat cel mai important exercițiu aliat dedicat exclusiv Forțelor pentru Operații Speciale. Scopul acestuia este testarea și perfecționarea cooperării între structuri din mai multe state, în condiții cât mai apropiate de realitate.

Prin desfășurarea unei astfel de secvențe la Comănești, județul Bacău devine, temporar, un punct relevant pe harta exercițiilor militare internaționale, în contextul consolidării prezenței și interoperabilității NATO în regiune.

Fotografiile de la eveniment au fost realizate de Radu Lăncrănjan.

Gabriel Pop

FOTO. Neamț. O tânără de 19 ani a fost transportată la spital în urma unui accident produs la Costișa
Suceava. Autoturisme confiscate după organizarea unor tombole ilegale
