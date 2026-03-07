SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Coloane de blindate COBRA II pe șosele. MApN – „Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție"

de Sofronia Gabi

Cei care călătoresc în această perioadă trebuie să manifeste atenție pentru că este foarte posibil să întâlnească în trafic coloane de blindate. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale care precizează că astfel de operațiuni care presupun prezența blindatelor COBRA II au loc până la data de 18 martie. Oficialii fac apel la atenție și înțelegere.Coloane de blindate COBRA II pe șosele. MApN – „Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție”

În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice.

Primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfășurat în data de 4 martie, pe direcția Brăila.

Prezența acestor coloane pe drumurile publice face parte din activități logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Terestre.

Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție și înțelegere în zonele în care se deplasează aceste coloane”. Anunță Ministerul Apărării Naționale.

FOTO MApN Facebook

