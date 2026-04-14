Coliziune între două mașini la Bistricioara. Două persoane rănite și transportate la spital

Un accident produs în localitatea Bistricioara din comuna Ceahlău, s-a soldat cu două persoane rănite, care au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Incidentul a avut loc luni, 13 aprilie, în jurul orei 13:30, fiind anunțat prin apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, dar și polițiștii rutieri din Bicaz.

Potrivit Informațiilor transmise IPJ Neamț: „în timp ce un bărbat de 77 de ani, din Bistricioara, conducea un autoturism, ar fi pătruns pe DN15, intrând în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Iași, care se deplasa, pe direcția Poiana Largului, către localitatea Tulgheș”.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 77 de ani și un pasager de 76 de ani din același autoturism au fost răniți ușor. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați ulterior la spital.

Toate persoanele implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenție. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma coliziunii.

Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un alt accident similar a avut loc în aceeași zonă cu doar câteva zile înainte, pe 9 aprilie, în jurul orei 14:40. Și atunci au fost implicate două autoturisme, iar un bărbat de 68 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital. Intervenția a fost asigurată de pompieri și polițiști, care au luat măsuri pentru siguranța traficului și curățarea drumului.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț