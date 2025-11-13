EVENIMENTACTUALITATENEAMȚ

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

de Vlad Bălănescu

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei. Festivalul Chocolate Saga, aflat pentru prima oară la Iași, se deschide vineri.

Anul acesta, festivalul îmbină savoarea ciocolatei cu măiestria artistică: vizitatorii vor putea admira o replică a celebrului Coif de la Coțofenești, realizată integral din ciocolată și foiță de aur, de artista Dalia Maria Păduraru.Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Un eveniment care celebrează arta ciocolatei și talentul românesc

Chocolate Saga transformă, timp de trei zile, Palas Mall Iași într-un univers dedicat ciocolatei sub toate formele sale: praline artizanale, trufe, tablete personalizate, deserturi spectaculoase și combinații inedite de arome. Festivalul este locul unde ciocolata devine artă, iar maeștrii ciocolatieri și bucătarii creativi își împărtășesc pasiunea cu publicul.

Una dintre surprizele ediției de la Iași este o replică a Coifului de la Coțofenești, sculptat manual în ciocolată și acoperit cu foiță de aur. Dalia Maria Păduraru, bucătar originar din Pașcani, a lucrat 50 de zile și 50 de nopți la această creație, pentru care a fost recompensată cu un premiu, la un eveniment dedicat inovației în cofetărie și panificație, desfășurat la Brașov.

Coiful este făcut 100% din ciocolată. Am lucrat manual la fiecare detaliu. Toate piesele sunt puse manual, iar pentru mine a fost o provocare uriașă, dar și o formă de a readuce istoria noastră în lumină, printr-un material dulce și viu – ciocolata”, a declarat Dalia Păduraru.Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Degustări, demonstrații și experiențe multisenzoriale

Chocolate Saga oferă o experiență completă:

  • Degustări de ciocolată artizanală, praline bean-to-bar și vinuri alese;
  • Demonstrații live cu maeștri ciocolatieri și somelieri ai Domeniilor Sâmburești;
  • Ateliere pentru copii și adulți de face painting, pictură cu nisip colorat și caricaturi.

Evenimentul este o destinație ideală pentru familii, prieteni și pasionații de gusturi rafinate, oferind ocazia perfectă de a descoperi ciocolata în forme spectaculoase și combinații surprinzătoare.

Detalii eveniment:

Chocolate Saga, ediția a VIII-a

📅 14–16 noiembrie 2025

📍 Palas Mall, Iași

🕒 Program de vizitare:
Vineri – Duminică: 10.00 – 21.00

Partener oficial: OMNIA Chefs Supplier

Parteneri: AQUA Carpatica, Domeniile SÂMBUREȘTI, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, HOTRECC, Chocoline

Parteneri Media: Magic FM, Be Igloo PR

Istorie, artă și ciocolată, împreună la Chocolate Saga, o povestea dulce care transformă Iașiul în capitala gustului de legendă.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand
Articolul următor
Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Ultima ora

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...

Categorii

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
SOCIAL

Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand

Registrul Auto Român (RAR) efectuează în această perioadă controale...
INFRACȚIONAL

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

În urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale