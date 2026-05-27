Știre actualizată: Cod portocaliu în patru județe din regiunea Nord Est. Se anunță vijelie puternică

Actualizare: Avertizarea de vijelie puternică a fost prelungită până la ora 20.00 pentru următoarele zone:
Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Stănișești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Parincea, Dealu Morii, Găiceana, Huruiești, Vultureni, Oncești;
Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Perieni, Epureni, Albești, Grivița, Costești, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;
Știre inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vijelie, care va fi valabilă astăzi, 27 mai, până la ora 19.30.
Sunt vizate următoarele zone:
- Județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;
- Județul Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;
- Județul Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;
- Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;
„Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h”, informează ANM.