Știre actualizată: Cod portocaliu în patru județe din regiunea Nord Est. Se anunță vijelie puternică

de Vlad Bălănescu

Actualizare: Avertizarea de vijelie puternică a fost prelungită până la ora 20.00 pentru următoarele zone:

Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Stănișești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Parincea, Dealu Morii, Găiceana, Huruiești, Vultureni, Oncești;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Perieni, Epureni, Albești, Grivița, Costești, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

Știre inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vijelie, care va fi valabilă astăzi, 27 mai, până la ora 19.30.

Sunt vizate următoarele zone:

  • Județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;
  • Județul Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;
  • Județul Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;
  • Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

„Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h”, informează ANM.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Spaimă în Cheile Bicăjelului! Doi tineri s-au trezit față în față cu ursul și au sunat disperat la 112
Intervenție a ISU în cartierul Mărăței din Piatra Neamț – o bucată de tencuială desprinsă de pe o clădire a căzut peste o mașină parcată
