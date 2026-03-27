COD GALBEN Ploi și ninsori la munte în Regiunea de Nord -Est, până luni!

Vremea se schimbă, începând de vineri, 27 martie, frigul și umezeala vor cuprinde rând pe rând aproape toate județele din Moldova, cu excepția Botoșaniului, cel mai nordic județ, care pare că scapă de valul de ploi. Meteorologii Administrației Naționale (ANM) au emis o avertizare cod galben valabilă în intervalul vineri, 27 martie, ora 10:00 – luni, 30 martie, ora 10:00. Avertizarea vizează precipitații însemnate cantitativ, iar, la munte, la altitudini mai mari de 1.600 de metri ninsori, strat de zăpadă și viscol, în județele Neamț, Bacău, Iași, Suceava și Vaslui, ca și în alte zone ale țării din zona central – sudică.

“În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie). La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40-50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40-60 l/mp și pe alocuri de peste 70-80 l/mp”, precizează meteorologii.

