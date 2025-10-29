FAPT DIVERSACTUALITATE

COD GALBEN de vânt puternic în Munții Neamțului și Sucevei

COD GALBEN de vânt puternic în Munții Neamțului și SuceveiRegiunea Nord-Est, 29 octombrie 2025 – Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o atenționare Cod Galben care vizează zonele montane înalte din județele Neamț și Suceava, valabilă astăzi între orele 05:30 și 10:00.

Vânt extrem de puternic la munte

Meteorologii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău avertizează asupra intensificărilor severe ale vântului în zonele montane situate la peste 1800 de metri altitudine din ambele județe. Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 90 și 120 km/h, reprezentând un pericol real pentru persoanele aflate în aceste zone.

Zone afectate din regiune

Avertizarea meteo, cu numărul 493, vizează exclusiv zona montană de peste 1800 metri altitudine din:

  • Județul Neamț – vârfurile din Munții Ceahlău și Munții Hășmaș
  • Județul Suceava – zonele înalte din Obcina Mare și Obcina Mestecăniș

Salvamontiștii recomandă turiștilor aflați în zonele de creștet să coboare urgent la altitudini mai mici și să evite deplasările pe creste expuse vântului.

Condiții normale în restul regiunii

În zonele de deal și câmpie din cele două județe, condițiile meteo rămân normale pentru această perioadă a anului, fără fenomene periculoase semnalate.

Cetățenii sau pot consulta actualizările meteo pe site-ul oficial al ANM.

