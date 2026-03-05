Cod galben de vânt în toate județele Moldovei!

Meteorologii Centrului Național de Prognoze București au emis joi, 5 martie, două avertizări meteorologice cod galben de intensificări ale vântului pentru întreaga regiune de nord-est a țării. Cumulate cele două documente sunt valabile de joi, 5 martie, începând cu ora 11:00, până vineri, 6 martie, orele 20:00.

Avertizările vizează jumătatea estică a județelor Neamț, Suceava și Bacău și la județele Iași, Botoșani și Vaslui – pe întreg teritoriul.

„Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar, vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaților de

Curbură și Meridionali rafalele vor fi de 60…65 km/h”, se arată în prima atenționarea meteorologică

Pentru vineri, 6 martie, începând de la primele ore ale dimineții, până seara la ora 20:00, “vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h”, precizează sursa citată.