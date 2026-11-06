Cod galben de vânt în Regiunea Nord-Est
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Cod galben de vânt în Regiunea Nord-Est

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis o avertizare cod galben de vânt care vizează Regiunea Nord-Est. Atenționarea este valabilă pe 6 noiembrie, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Vântul va sufla cu putere în jumătatea estică, zona joasă a județelor Neamț, Suceava și Bacău, precum și Botoșani, Iași și Vaslui.

Cod galben de vânt în Regiunea Nord-Est

Pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

FOTO meteoromania.ro

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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