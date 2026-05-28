Cod galben de vânt în regiunea Nord Est

Vremea instabilă continuă în Regiunea de Nord a țării. După temperaturile peste media perioadei de la începutul săptămânii, miercuri seară o vijelie puternică a creat probleme în mai multe județe (amănunte aici). Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod galben de vânt, valabilă astăzi, 28 mai, între orele 10.00 – 21.00 care vizează, între altele și județele Neamț, Iași, Bacău, Botoșani, Suceava și Vaslui.

„Pe parcursul zilei de joi (28 mai) vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70…90 km/h”, precizează comunicatul ANM.

