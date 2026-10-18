SOCIALACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Cod galben de vânt în Moldova

de Ioana Mărcuțianu

În Moldova se anunță cod galben de vânt, ploi moderate cantitativ și ninsori predominant la altitudini de peste 2.000 de metri, în perioada 18-20 octombrie 2026, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), prin intermediul unui comunicat.

Cod galben de vânt în Moldova
Sursă foto: ANM

Ploile moderate vor determina acumularea cantităților de apă de 10-20 l/m² și izolat, de peste 30-35 l/m². Temporar vântul se va intensifica, ajungând la viteza de 45-60 km/h local, iar în zonele muntoase, la 70-90 km/h. La altitudinile mari, în general de peste 2000 m, vor predomina precipitațiile „sub formă de ninsoare”, care se vor depune în straturi de zăpadă de aproximativ 10-20 cm. ANM asigură cetățenii că deși aceste fenomene „vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi”, ele „sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată”.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
Întreruperi la alimentarea cu apă caldă și curent în urma incendiului de la CET Iași
Întreruperi la alimentarea cu apă caldă și curent în urma incendiului de la CET Iași

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    ADMINISTRAȚIE

    Întreruperi la alimentarea cu apă caldă și curent în urma incendiului de la CET Iași

    Incendiul de la Centrala Electrică de Termoficare Iași a fost stins în noaptea...
    ACTUALITATE

    Vaslui. Casă mistuită de flăcări din cauza unui scurt circuit

    Un incendiu a izbucnit în seara zilei de sâmbătă, 17 octombrie 2026, la...
    ACTUALITATE

    Avertisment ANAF – tentative de fraudă prin intermediul unor site-uri false

    Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția asupra apariției unor site-uri frauduloase care...
    EVENIMENT

    Neamț. Competiția CROSISU pe Cozla

    Competiția sportivă CROSISU a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, pe Muntele Cozla din...
    Stiri fierbinti

    Incendiu la CET Iași, pe Calea Chișinăului. Flăcările au cuprins circa 1.000 de metri pătrați dintr-o hală

    Un incendiu a izbucnit la CET Iași, pe Calea Chișinăului, într-o hală industrială...
    Stiri fierbinti

    ABA Siret: Nu seceta este principala cauză a problemelor cu apa din zona Târgu Neamț – „starea tehnică precară și mentenanța deficitară a infrastructurii...

    Un comunicat dat publicității astăzi, 17 octombrie de către ABA Siret dă mai...
    SOCIAL

    FOTO. Botoșani. Un camion cu cereale a luat foc din mers

    Un camion care transporta cereale a izbucnit în flăcări, în dimineața zilei de...
    ACTUALITATE

    FOTO. Neamț. Activitate pentru prevenirea înșelăciunilor în rândul persoanelor în vârstă

    În ultima perioadă, Poliția Română a desfășurat mai multe activități preventive: pentru copii,...
    INFRACȚIONAL

    Neamț. Bărbat de 62 de ani prins în flagrant în trafic băut și cu permisul anulat

    Controalele poliției în trafic relevă în continuare faptul că există oameni care se...
    SOCIAL

    Prima zăpadă serioasă pe Ceahlău: ninsoare pe Toaca și strat depus la Dochia

    Vârful Toaca din Masivul Ceahlău a fost prins de ninsoare în intervalul 13–17...