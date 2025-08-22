Cod galben de ploi și vijelii în Regiunea Nord-Est

Foarte aproape de debutul toamnei calendaristice și după o bună perioadă de timp în care a fost foarte cald, condițiile meteo se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben care vizează toate județele Regiunii Nord-Est. Se anunță precipitații însemnate cantitativ, vânt puternic și posibil grindină. Avertizarea este valabilă pe 22 august în intervalul orar 12:00 – 21:00. „În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, conform ANM.

O a doua avertizare de același fel intră în vigoare pe 22 august, de la ora 21:00 și este valabilă până la 23 august, ora 03:00. Sunt anunțate fenomene similare în Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. „În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, mai arată sursa citată.

(G. S.)

Foto: ANM