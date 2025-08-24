Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, 24 august, o avertizare cod galben de intensificări ale vântului.

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h și pe arii restrânse de 70…80 km/h.Vant

Notă: local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30…45 km/h”, precizează comunicatul ANM.

Avertizarea meteo este valabilă astăzi, 24 august, între orele 10.00 – 20.00.

Z.C.

