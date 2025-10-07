SOCIALACTUALITATEBACĂU

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

de Sofronia Gabi

Vremea nu dă semne de redresare și meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vânt și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 de metri. Avertizarea este valabilă de pe 7 octombrie, de la ora 21:00, până pe 8 octombrie, la ora 23:00. Sunt vizate județele Neamț, Bacău, Iași și Vaslui.

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pe tot parcursul atenționării valorile termice rămân modeste, sub media perioadei.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub...
stiri regionale
