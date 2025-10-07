Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Vremea nu dă semne de redresare și meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vânt și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 de metri. Avertizarea este valabilă de pe 7 octombrie, de la ora 21:00, până pe 8 octombrie, la ora 23:00. Sunt vizate județele Neamț, Bacău, Iași și Vaslui.
„În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pe tot parcursul atenționării valorile termice rămân modeste, sub media perioadei.