Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteo cod galben care vizează mai multe județe din regiunea de Nord Est a țării.

„În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp”, precizează comunicatul ANM. Această avertizare meteo este valabilă în județele Neamț, Suceava și Botoșani, duminică, 17 august între orele 13.00 și 21.00.

Cea de a doua avertizare, începe tot duminică, la ora 21.00 și continuă până luni, 18 august, la ora 10.00. Vizează județele: Neamț, Suceava, Botoșani, Iași și Bacău.

„În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp”.

