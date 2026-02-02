SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Cod galben de ger în estul și sudul țării

Vlad Bălănescu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo cod galben de ger, care va afecta și toată regiunea de Nord Est a țării.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade”, precizează comunicatul ANM.

Avertizarea meteo este valabilă în intervalul 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00.

Reamintim că aceeași instituție a anunțat că până miercuri, 4 februarie, pe întreg teritoriul țării vor fi temperaturi scăzute, intensificări ale vântului, polei și ghețuș.

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
