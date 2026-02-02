Cod galben de ger în estul și sudul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo cod galben de ger, care va afecta și toată regiunea de Nord Est a țării.

„În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade”, precizează comunicatul ANM.

Avertizarea meteo este valabilă în intervalul 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00.

Reamintim că aceeași instituție a anunțat că până miercuri, 4 februarie, pe întreg teritoriul țării vor fi temperaturi scăzute, intensificări ale vântului, polei și ghețuș.