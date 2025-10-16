cod galben de ceață
Cod galben de ceață în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ceață pentru astăzi, 16 octombrie în intervalul orar 10-11. Sunt afectat localitățile:

„In zona : Județul Bacău: Podu Turcului, Glăvănești;

Județul Galaţi: Brăhășești, Priponești;

Județul Vrancea: Adjud, Păunești, Homocea, Ruginești, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Roșiești, Muntenii de Jos, Tutova, Perieni, Hoceni, Albești, Grivița, Costești, Bogdănești, Pogana, Oltenești, Ivești, Deleni, Băcani, Coroiești, Viișoara, Crețești, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.”

Schimbare la vârful Direcției de Sănătate Publică Neamț

