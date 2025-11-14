Cod galben de ceață în regiunea Moldovei

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață în această dimineață, 14 noiembrie.

Conform comunicatului ANM, sunt vizate următoarele regiuni:

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulcești;



Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Mitoc, Adășeni;



„Se vor semnala: Local ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m”, precizează același comunicat. Avertizarea meteo este valabilă până la ora 09.00.

Foto: DRDP Iași