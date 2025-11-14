ACTUALITATEBACĂUNEAMȚ

Cod galben de ceață în regiunea Moldovei

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață în această dimineață, 14 noiembrie.

Conform comunicatului ANM, sunt vizate următoarele regiuni:

  • Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulcești;
  • Județul Bacău: Bacău, Onești, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Livezi, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Coțofănești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;
    Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Mitoc, Adășeni;
  • Județul Galaţi: Galați, Liești, Pechea, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Ivești, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Grivița, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Nămoloasa;

    Cod galben de ceață în regiunea Moldovei
    Imagine de la DRDP Iași: pe DN 28, Strunga – limita județelor Iași/Neamț.

Se vor semnala: Local ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m”, precizează același comunicat. Avertizarea meteo este valabilă până la ora 09.00.

Foto: DRDP Iași

