Cod galben de ceață în opt județe din Moldova. Vizibilitate sub 50 de metri, până la ora 9.00

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață o atenționare nowcasting Cod galben de ceață pentru județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui. Vizibilitatea scade sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, până la ora 9.00.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău a emis vineri, 21 noiembrie, la ora 05.49, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase – Cod galben de ceață – valabilă în intervalul 06.00–09.00, pentru opt județe din estul țării.

Meteorologii avertizează că se va semnala local ceață, care determină vizibilitate redusă, sub 200 de metri, iar pe arii restrânse vizibilitatea poate coborî chiar sub 50 de metri. Fenomenul afectează în special traficul rutier, dar și activitățile din apropierea localităților vizate.

Județele și principalele localități vizate

Județul Bacău – ceața afectează în special partea de sud și centru a județului. Sunt menționate localități precum Sascut, Răcăciuni, Nicolae Bălcescu, Podu Turcului, Faraoani, Cleja, Căiuți, Orbeni, Filipești, Săucești , dar și numeroase comune rurale: Răchitoasa, Corbasca, Stănișești, Buhoci, Horgești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului.

– ceața afectează în special partea de sud și centru a județului. Sunt menționate localități precum , dar și numeroase comune rurale: Răchitoasa, Corbasca, Stănișești, Buhoci, Horgești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului. Județul Botoșani – sunt vizate atât municipiul Botoșani , cât și orașul Bucecea , alături de comune importante precum Flămânzi, Vorona, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Bălușeni, Lunca, Tudora, Vlădeni, Cristești, Curtești, Răchiți, Copălău, Gorbănești, Coșula, Prăjeni, Sulița, Stăuceni, Unțeni, Blândești .

– sunt vizate atât municipiul , cât și orașul , alături de comune importante precum . Județul Suceava – ceața se manifestă în special în zona de câmpie și dealuri joase, fiind menționate localități precum Dolhasca, Liteni, Dumbrăveni, Udești, Verești, Preutești, Forăști, Fântânele, Vadu Moldovei, Dolhești, Vulturești, Drăgușeni .

– ceața se manifestă în special în zona de câmpie și dealuri joase, fiind menționate localități precum . Județul Neamț – sunt vizate atât municipiile Piatra-Neamț și Roman , cât și orașul Roznov , alături de un număr mare de comune: Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Icușești, Botești, Gârcina, Țibucani, Bârgăuani, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari .

– sunt vizate atât municipiile și , cât și orașul , alături de un număr mare de comune: . Județul Iași – ceața afectează mai ales zona Pașcani – Târgu Frumos – Hârlău și comunele limitrofe: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni .

– ceața afectează mai ales zona Pașcani – Târgu Frumos – Hârlău și comunele limitrofe: . Județul Vaslui – sunt vizate Bârlad și Murgeni, alături de numeroase comune: Zorleni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Dragomirești, Iana, Voinești, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Mălușteni, Bogdănești, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și să mărească distanța de siguranță între vehicule. Pe sectoarele de drum unde vizibilitatea scade sub 50 de metri, riscul de producere a accidentelor rutiere este semnificativ crescut.

Atenționarea nowcasting a fost transmisă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrațiile Bazinale de Apă, inspectoratele pentru situații de urgență și prefecturile județelor vizate, pentru monitorizarea situației și, dacă va fi cazul, dispunerea de măsuri suplimentare.