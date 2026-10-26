Cod galben de ceață în Neamț, Bacău și Botoșani
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Cod galben de ceață în Neamț, Bacău și Botoșani

Vlad Bălănescu
de Vlad Bălănescu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață valabilă astăzi, 26 octombrie, în intervalul orar 08.00-10.30.

„Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”, anunță ANM.

Sunt vizate următoarele localități:

  • Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;
  • Județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Hudești, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Coțușca, Suharău, Bălușeni, Tudora, Havârna, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Rădăuți-Prut, Răchiți, Copălău, Ibănești, Șendriceni, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Gorbănești, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Coșula, Mileanca, Sulița, Dângeni, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Blândești, Cordăreni, Viișoara, Brăești, Săveni, Concești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Adășeni, Bucecea;
  • Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Dragomirești, Stănița, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Bira, Poienari;Cod galben de ceață densă în nord-estul țării

Z.C.

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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