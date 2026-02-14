SOCIALACTUALITATE

Cod galben de ceață în Neamț, Bacău, Botoșani și Iași

de Vlad Bălănescu

Meteorologii Administrației Naționale (ANM) de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău au emis o atenționare cod galben de ceață valabilă în dimineața zilei de sâmbătă, 14 februarie 2026, până la ora 11:00. Atenționarea vorbește despre manifestarea fenomenului ”local și temporar – ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m”.

Cod galben de ceață în Neamț, Bacău, Botoșani și IașiCodul galben se referă la întreg teritoriul județelor Iași și Botoșani și la anumite localități din Neamț și Bacău.

– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Bira;

– Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata.

