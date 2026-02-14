Cod galben de ceață în Neamț, Bacău, Botoșani și Iași

Meteorologii Administrației Naționale (ANM) de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău au emis o atenționare cod galben de ceață valabilă în dimineața zilei de sâmbătă, 14 februarie 2026, până la ora 11:00. Atenționarea vorbește despre manifestarea fenomenului ”local și temporar – ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m”.

Codul galben se referă la întreg teritoriul județelor Iași și Botoșani și la anumite localități din Neamț și Bacău.

– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Bira;

– Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata.

Angela Croitoru