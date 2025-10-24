FAPT DIVERSACTUALITATE

COD GALBEN de ceață în cinci județe. Vizibilitate redusă până la ora 10:00

de Popa Denisa

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață, 24 octombrie 2025, o avertizare Cod Galben de ceață pentru zone din județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț și Vrancea, valabilă până la ora 10:00.

Cod galben de ceață densă în nord-estul țăriiMeteorologii avertizează că local se va semnala ceață care va determina reducerea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

În județul Bacău sunt vizate 40 de localități, printre care municipiul Bacău și localități precum Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Secuieni și Sărata.

Județul Botoșani este afectat în 8 localități: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara și Concești.

Județul Neamț este afectat în 17 localități, printre care municipiul Roman și localități precum Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna și Secuieni.

Pentru cei care ies din regiunea Nord-Est este bine de știut că în atenționare sunt prinse și județele galați și Vrancea.

În județul Galați, avertizarea vizează municipiul Tecuci și alte 15 localități, inclusiv Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu și Negrilești.

Cea mai mare acoperire o are județul Vrancea, cu 24 de localități afectate, inclusiv municipiile Focșani și Adjud, precum și orașele Mărășești și Panciu, alături de comune precum Suraia, Vânători, Bolotești, Pufești, Milcovul, Fitionești și Golești.

Atenționarea a fost emisă la ora 03:36 și intră în vigoare la ora 03:50. Șoferii sunt sfătuiți să conducă cu prudență maximă, să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate și să folosească luminile corespunzătoare.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență.
