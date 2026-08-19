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Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării

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Se anunță „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic” și nopți tropicale, în regiunea de nord est a țării, începând de joi, 20 august, ora 10.00 până vineri, 21 august, ora 10.00. Printre județele vizate se numără Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

În această perioadă, „temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Naționale de Meteorologie. De asemenea, local, „temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală”, continuă ANM.canicula

Instituția asigură faptul că deși „fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, (…) sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată”.

Ioana Mărcuțianu

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