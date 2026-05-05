Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri

Gruparea de cinci persoane de la Târgu Neamț privată de libertate într-un dosar cu acuze de trafic de droguri și trafic de persoane (amănunte aici) a ajuns din nou în fața judecătorilor. Procurorii DIICOT Neamț au solicitat prelungirea arestului preventiv iar după deliberări instanța a prelungit detenția pentru patru dintre acuzați, între care un licean în an terminal. Pentru celălalt elev în aceeași situație, judecătorul de drepturi și libertăți a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Decizia magistraților nemțeni este importantă în contextul în care luna viitoare cei doi elevi ar trebui să susțină Bacalaureatul. Hotărârea Tribunalului Neamț nu este definitivă și a fost atacată de cei pentru care a fost menținută detenția. Urmează ca magistrații din cadrul Curții de Apel Bacău să dea verdictul definitiv în acest caz. Reamintim că în urmă cu doi ani a fost o situație similară când un absolvent de la un colegiu din Târgu Neamț a susținut examenul maturității din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț (amănunte aici).

Anchetatorii au destructurat gruparea în urmă cu aproximativ două luni, la începutul lunii martie, când au avut loc mai multe percheziții imobiliare la Târgu Neamț și zona limitrofă. Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 și 38 de ani au fost reținute pentru 24 de ore, după care au fost arestate preventiv. Faptele ar fi avut loc în perioada 2024 – 2026. În același dosar sunt acuze de trafic de persoane, parte dintre victime fiind instituționalizate (amănunte aici).

