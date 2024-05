0:00

Un bărbat de 38 de ani, din localitatea Pluton, comuna Pipirig, a fost condamnat la o pedeapsă fără executare după ce a fost găsit vinovat de comiterea a patru infracțiuni. Tribunalul Neamț a aplicat o sancțiune de un an și 4 luni pentru dare de mită, câte 9 luni pentru conducere fără permis, respectiv pentru conducere sub influența alcoolului, precum și 6 luni pentru uz de fals. Toate au fost contopite rezultând o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe un termen de 2 ani și 6 luni. Decizia instanței de fond nu este definitivă.

Faptele au avut loc pe 17 decembrie 2022, după amiază, când acuzatul a mers la un vecin pentru a-l ajuta să repare un coș de fum. A consumat băuturi alcoolice apoi s-a urcat în mașină și a plecat în drum spre casă. A mers un kilometru și când mai avea 300 de metri până acasă a fost tras pe dreapta de un echipaj de polițiști de la Rutier. Cercetările au arătat că era sub influența alcoolului și a prezentat polițiștilor un permis de conducere, emis de autoritățile din Ucraina, documentul fiind măsluit.

Pe drum către unitatea spitalicească unde i-au fost recoltate probe de sânge, bărbatul le-a promis polițiștilor că „zic, dau eu ceva… să fiți voi mulțumiți”. Chiar dacă nu a precizat bani sau bunuri, judecătorii au considerat că este vorba de infracțiunea de dare de mită.

