Clemență judecătorească în cazul primarului Ioan Filip – a scăpat de arest dar are interzis la Primăria Zănești

Magistrații din cadrul Curții de Apel Bacău a dat dovadă de clemență în cazul primarului comunei Zănești, Ioan Filip. La trei luni după ce a fost încarcerat pentru fapte de corupție, măsura arestului preventiv a fost înlocuită, prin decizie definitivă, cu controlul judiciar. Cel mai probabil pe parcursul zilei de 12 februarie Ioan Filip va ajunge acasă. „dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv luată față de inculpatul FILIP IOAN (…) prin încheierea nr. 448 din data de 12.11.2025, pronunțată în dosarul nr. 4200/110/2025 al Tribunalului Bacău, definitivă prin încheiere nr. 127 din data de 20.11.2025 a Curții de Apel Bacău, cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data pronunțării prezentei încheieri”, se arată în încheierea Curții de Apel Bacău.

Totuși, chiar și cea mai blândă măsură preventivă aduce o restrângere a drepturilor și libertăților primarului Ioan Filip, iar acesta nu poate intra în sediul primăriei și nu poate exercita funcția în care se presupune că ar fi avut loc faptele de corupție. „pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului: – să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar; – să nu se deplaseze la sediul Primăriei comunei Zănești; – să nu se apropie de coinculpații și martorii audiați în cauză și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale (lista cu numele acestora urmând a fi pusă la dispoziție organelor de supraveghere de Ministerul Public); – să nu exercite funcția de primar al Comunei Zănești”, a stabilit instanța de apel.

Ioan Filip a fost reținuți de procurorii DNA care au efectuat mai multe percheziții pe parcursul zilei de 11 noiembrie. Alături de Filip au mai fost reținuți pentru 24 de ore alți doi funcționari din primărie și un om de afaceri din aceeași localitate (amănunte aici). Primarul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți fiind arestat preventiv pentru fapte de corupție, iar ceilalți trei au fost plasați sub control judiciar. Prefectul județului Neamț a semnat ordinul de suspendare din funcție pe 21 noiembrie (amănunte aici ).