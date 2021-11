Acum un an, pe 23 noiembrie 2020, DIICOT anunţa reţinerea unor suspecţi de cămătărie constituiţi într-un grup infracţional ce a terorizat, timp de mai bine de trei ani, mai mulţi oameni de afaceri din Roman.

Gheorghe Gabriel Tănase, Sorin şi Aurel Tănase s-au aflat în arest preventiv la Bacău, apoi în arest la domiciliu, iar de câteva luni sunt sub control judiciar. Un alt membru al grupului, Dumitru Ionel Udilă, s-a aflat sub control judiciar încă de la început şi până în prezent. Capetele de acuzare sunt: constituire de grup infracţional, camătă, ameninţare, şantaj, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, influenţarea declaraţiilor şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Ca nişte cetăţeni model, fraţii Tănase îşi doresc să fie judecaţi în stare de libertate. Astăzi, 25 noiembrie, magistraţii Tribunalului Neamţ urmează să se pronunţe asupra cererii acestora de revocare a controlului judiciar.

Detalii despre modul de operare în comunicatul DIICOT după efectuarea percheziţiilor din noiembrie anul trecut: “În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2017 – 2020, pe raza județului Neamț, s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat, bazat pe relații familiale și prietenii apropiate, al cărui scop a fost obținerea unor foloase injuste de la reprezentanții unor firme care administrau săli de jocuri de noroc, prin exercitarea de amenințări cu acte de violență atât asupra angajaților care își desfășurau activitatea în sălile respective, cât si asupra unor clienți, acțiuni care au determinat reprezentanții acestor săli să le achite acestora o „taxă de protecție”.

Totodată, gruparea s-a specializat și în oferirea de bunuri și diferite sume de bani, cu titlu de împrumut, mai multor persoane de pe raza municipiului Roman, datornicii urmând a returna sumele de bani cu dobândă, într-un interval de timp stabilit de membrii grupării.

În cazul nerecuperării de către membrii grupării a sumelor de bani împrumutate, în timpul stabilit de către aceștia, dobânzile creșteau zilnic, iar datornicii erau amenințați și constrânși psihic și fizic în vederea efectuării plăților.

În urma perchezițiilor au fost ridicate 4 autoturisme, sumele de 6.700 de lei, 725 de euro și 12 telefoane mobile“.

Două dintre autoturismele aflate sub sechestru judiciar, folosite de Sorin Tănase, un Mercedes Benz, proprietate a soţiei acestuia şi un Volkwagen, aflat în proprietatea altei femei, au fost scoase de sub sechestru pe 5 noiembrie, prin decizia Tribunalului Neamţ. Banii şi celelalte bunuri ridicate la percheziţii au rămas sub sechestru asigurator.

