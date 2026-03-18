CJSU Bacău ia măsuri pentru remedierea a două probleme grave de circulație în județ

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău s-a întrunit în în cadrul unei ședințe extraordinare care a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău. Pe ordinea de zi au fost două situații care prezintă un pericol real în traficul din județ: Lucrările de refacere a podului de pe DN 2G și intervențiile pentru stabilizarea alunecării de teren din comuna Luizi-Călugăra. În ambele cazuri, au fost luate măsuri, informează Mesagerul de Bacău.

A fost aprobată intervenția de urgență pe DN 11, între km 166+970 și km 167+100, în zona afectată de alunecările de teren din Luizi-Călugăra. Circulația rutieră în zonă va rămâne restricționată și semnalizată corespunzător până la finalizarea lucrărilor.

CJSU a stabilit măsuri imediate pentru punerea în siguranță a circulației rutiere, feroviare și pietonale Pentru podul situat pe tronsonul Comănești – Moinești – Bacău, la km 0+400. În următoarele două zile va fi îndepărtată consola trotuarului de pe partea stângă, în zona afectată, pentru a elimina riscul de prăbușire și posibile efecte în lanț. Lucrările sunt însă unele pe termen mai lung, în termen de șase luni urmând a fi actualizată expertiza tehnică a podului.