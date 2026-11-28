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În acest moment, transmite DRDP Iași, „circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfășoară normal, fără, blocaje cauzate de condițiile meteo”, dar în județele Neamț, Suceava, Botoșani, „carosabilul este umed, cu zăpadă frământată spre acostament”, în urma ninsorilor din timpul nopții.

Noaptea trecută, au intervenit 220 de autoutilaje și s-au aplicat 1.688 tone de material antiderapant, „pe toate drumurile naționale din administrare”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță în continuare „precipitații mixte și răcire accentuată a vremii în toată regiunea, cu temperaturi ce pot favoriza depunerile de polei”, iar DRDP Iași ne reamintește să circulăm cu atenție și „cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă”.