Circulația trenurilor a fost reluată după un acord privind datoriile

Ziua de ieri (21 octombrie) cu zeci de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară suspendate a fost suficientă pentru conducerea companiei de stat, care a găsit soluția la problema generată de datoriile restante ale companiei de stat aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

S-ar părea că amenințarea voalată a Ministrului Transporturilor, nemțeanul Ciprian Șerban, “În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor”, a avut efectul scontat (detalii puteți reciti aici).

Decizia de suspendare a fost anulată și toate cursele regulate de călători au reintrat în programul normal, după ce s-a ajuns la un „angajament comun pentru stingerea datoriilor restante”, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

Datoriile care au condus la decizia de suspendare a trenurilor sunt estimate la aproximativ 80 de milioane de lei.

„Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație.

Această colaborare demonstrează angajamentul conducerii CFR SA de a gestiona cu echilibru și responsabilitate situațiile complexe care pot afecta infrastructura feroviară națională, prin menținerea dialogului permanent și aplicarea unor soluții pragmatice, menite să protejeze interesul public și stabilitatea sistemului feroviar”, se arată în comunicat.