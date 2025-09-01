Persoanele care au fost coasigurate în sistemul public de sănătate pierd această calitate cu începere de la data de 1 septembrie. Este vorba de cei care nu au avut asigurare medicală individuală, în baza unui contract de muncă pentru care ar fi trebuit să achite dări la sistemul medical, și care au fost prinși în asigurarea de sănătate a unei alte persoane, salariată. Au putut avea calitatea de coasigurat soțul, soția, precum și părinții fără venituri, aflate în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de plata contribuției de sănătate.

Din 1 septembrie aceștia pierd statutul de asigurat și mai beneficiază doar de servicii medicale de urgență. Pentru a-și recăpăta statutul de asigurat și să beneficieze de toate serviciile medicale, aceștia trebuie să depună o declarație la Fisc și să achite 2.430 de lei pe an. Suma este stabilită ca procent, 10%, din salariul minim pentru 6 luni. Banii pot fi achitați în două transe, iar în momentul plății persoana devine asigurată în sistemul public de sănătate. „Persoanele coasigurate au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025. După această dată, aceștia își pot menține calitatea de asigurat în situația în care persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau pot face acest demers în nume propriu”, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Printre cei care nu mai au asigurare de sănătate cu începere de la 1 septembrie se numără și personalul monahal. Pentru a se asigura, este nevoie să urmeze aceeași cale ca și coasigurații, plata contribuției anuale la Fisc. „Până la data de 1 septembrie 2025 se menține calitatea de asigurat pentru personalul monahal (2.504 persoane), ulterior acesta având posibilitatea să opteze pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice la organele fiscale și plata a 25% la data depunerii declarației, iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026”, conform CNAS.

Sunt asigurați fără plata contribuției: copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, respectiv studenți-doctoranzi; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului; femeile însărcinate și lăuzele; pensionarii cu venituri sub 3.000 lei; persoanele cu handicap; bolnavii cu afecțiuni oncologice beneficiari de programe naționale de sănătate, care nu au surse de venit; persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv; victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat; donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

(G. S.)