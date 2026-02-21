Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap atât autorităților locale, cât și cetățenilor, au apărut pe rețelele de socializare numeroase imagini cu trotuare necurățate de zăpadă. Unii dintre cei care au postat aceste imagini reclamă și acuză autoritățile că nu intervin pentru curățarea zăpezii de pe trotuarele din fața unor imobile, majoritatea fiind case proprietate privată.

Ceea ce nu știu însă mulți dintre aceștia este faptul că legea obligă proprietarii, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, să curețe trotuarele din fața locuințelor sau a sediilor firmelor.

Concret, potrivit legislației în vigoare, instituțiile publice, firmele și persoanele fizice au obligația de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc, precum și de pe locurile de parcare aferente acestora.

Românii care locuiesc la casă sunt obligați să curețe zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pentru a nu pune în pericol circulația pietonilor. Regula este valabilă, în anumite condiții, și pentru cei care locuiesc la bloc. Important de precizat este faptul că autoritățile locale au obligația de a colecta zăpada și gheața în maximum 12 ore de la finalizarea activităților de deszăpezire.

În situația în care obligațiile de deszăpezire și curățare nu sunt respectate de către cetățeni, fapta este încadrată ca și contravenție și poate fi sancționată cu amendă. Nivelul sancțiunilor diferă de la o localitate la alta, deoarece cuantumul acestora este stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene, în funcție de specificul fiecărei zone.

De exemplu, în municipiul Piatra Neamț, amenda pentru neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuar variază între 1.000 și 1.500 de lei.

Așadar, nu doar autoritățile sunt obligate să curețe zăpada și poleiul de pe drumurile publice. Există situații clare în care și firmele sau persoanele fizice sunt responsabile de curățarea trotuarelor din zona în care locuiesc sau își desfășoară activitatea profesională. În cazul în care legea nu este respectată și se pune în pericol siguranța pietonilor, cei responsabili riscă sancțiuni contravenționale.

C.T.S