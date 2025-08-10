Primăria Piatra-Neamț a anunțat o premieră pentru municipiul reședință, construirea unor “dog parkuri”, în care deținătorii acestor animale de companie din oraș să-și poată scoate cățeii să facă mișcare în siguranță, în spații special amenajate. În primă fază vor fi amenajate cinci astfel de parcuri, în trei dintre cartierele orașului, până la sfârșitul lunii august. Dacă acestea se vor bucura de succes, proiectul va continua cu alte asemenea spații și în alte cartiere din oraș.

„Construim primele dog parkuri din Piatra-Neamț – spații speciale, sigure și prietenoase, în care cățeii se vor putea bucura de joacă, aer curat și libertate. Am gândit aceste zone nu doar ca un răspuns la nevoile iubitorilor de animale, ci și ca o măsură de protecție pentru cei mai mici dintre noi. Tot mai des, copiii împart locurile de joacă cu animăluțe și oricât de blânzi și curați ar fi, există riscul contactului cu bacterii sau paraziți care se pot transmite prin urmele lăsate de căței. Cu aceste dog parkuri, vom avea: căței fericiți, cu spații dedicate lor, copii în siguranță, în locuri curate și fără riscuri, un oraș mai bine organizat, mai curat și mai atent cu toți”, spune primarul Adrian Niță, într-o postare pe contul de socializare al Municipiului Piatra-Neamț.

A.C.