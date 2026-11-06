Cinci minori și un tânăr de 18 ani acuzați că au agresat un bărbat din Târgu Neamț și ar fi furat 600 de euro

Șase persoane, dintre care cinci minori, au fost identificate de polițiști după ce ar fi jefuit un bărbat de 48 de ani, din Târgu Neamț. Acesta a rămas fără portofelul în care avea 600 de euro, după ce ar fi fost atras într-o zonă retrasă și atacat de cei șase.

Incidentul a fost sesizat la Poliția orașului Târgu Neamț în seara zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 20:21, printr-un apel la 112.

„În urma verificărilor efectuate de polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Târgu- Neamț au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, 3 minore cu vârste de 13, 15 și 16 ani și doi minori, cu vârste de 11 și 15 ani, din Târgu-Neamț și un tânăr de 18 ani, din Vânători-Neamț. În timp ce aceștia se aflau în bar, ar fi observat că bărbatul are asupra sa bani și se află într-o stare avansată de ebrietate, l-ar fi ademenit într-o zonă retrasă, unde l-ar fi tras de haine și împins, bărbatul dezechilibrându-se și căzând pe partea carosabilă, de unde ar fi fost deposedat de portofelul, în care acesta avea suma de 600 euro”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Prejudiciul a fost recuperat integral de polițiști. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru tâlhărie calificată.

Denisa POPA