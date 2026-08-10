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Cinci blocuri afectate de scăpări de gaze în Alexandru cel Bun. Alimentarea a fost sistată

de Popa Denisa

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Primarul comunei Alexandru cel Bun, Cosmin Balan, a precizat pentru Mesagerul de Neamț că, începând de mâine, vor fi căutate soluții pentru intervenția unei firme acreditate, astfel încât defecțiunile să fie remediate cât mai rapid.

Știrea inițială:

Un miros puternic de gaz a fost sesizat, în această seară, 10 august, în zona blocurilor de locuințe din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 18:15 de reprezentanții unui operator economic care efectuase lucrări în zonă.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț și echipaje ale SVSU Alexandru cel Bun. Aceștia au efectuat măsurători cu echipamentele din dotare.

Pentru verificări suplimentare, primarul comunei a solicitat și intervenția unei echipe specializate în instalații de gaze. În urma măsurătorilor efectuate în apartamentele celor cinci imobile, au fost identificate scăpări de gaze atât pe casele scărilor, cât și în mai multe locuințe.

În cele cinci blocuri, dintre care patru sunt de tip P+1 și unul P+2, locuiesc în total 75 de persoane.

„Ca urmare a celor constatate, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată până la remedierea defecțiunilor. Nu a fost necesară evacuarea locatarilor și nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

(În aceste imobile locuiesc 75 de persoane). Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 21:30”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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