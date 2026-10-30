Cinci alpiniști români au urcat pe Ama Dablam, la zece ani de la ascensiunea lui Ticu Lăcătușu

Cinci alpiniști români au atins luni, 26 octombrie, vârful Ama Dablam de 6.812 metri din Himalaya, în cadrul unei expediții organizate de Extreme Expeditions și coordonate de ghidul montan Radu Albu, din Cluj-Napoca. Potrivit organizatorilor , expediția a stabilit recordul pentru cel mai mare număr de alpiniști români care au atins vârful în cadrul aceleiași expediții, depășind precedentul record de trei alpiniști.

Pe vârf au ajuns, la 7:42, ora Nepalului, Robert Andras (55 de ani), Alina Isopescu (42 de ani), Călin Lupo (40 de ani), David Egedi (26 de ani) și Vladimir Fălcutescu (29 de ani). Alina Isopescu este din Suceava și are în palmares și alte ascensiuni importante: Island Peak (6.189 metri), Lobuche East (6.119 metri) și Kilimanjaro (5.895 metri). Situat în regiunea Khumbu din Nepal, Ama Dablam este unul dintre vârfurile cunoscute pentru dificultatea tehnică a ascensiunii, traseul presupunând traversarea unor creste înguste și expuse, escaladarea unor pereți abrupți de stâncă și gheață și deplasarea la altitudini de peste 6.000 de metri.

Reușita celor cinci alpiniști vine la zece ani de la ascensiunea nemțeanului Constantin „Ticu” Lăcătușu pe același vârf. La 30 octombrie 2016, alpinistul din Piatra-Neamț, primul român care a ajuns pe Everest, atingea vârful Ama Dablam la ora locală 8:45, după nouă ore de urcuș în condiții dificile, cu temperaturi foarte scăzute și vânt puternic.

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Sandu Munteanu

Foto: Facebook, Extreme Expeditions