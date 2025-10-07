SOCIALACTUALITATEBACĂU

Ciclonul Barbara afectează Moldova! Sunt așteptate ploi de 60 – 90 l/mp în județele Bacău și Vaslui

de Vlad Bălănescu

Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza și a emis noi avertizări, cod portocaliu de această dată, pentru județele Bacău și Vaslui, în intervalui marți, 7 octombrie, ora 21:00 – miercuri, 8 octombrie, ora 23:00.

Avertizarea vine în contextul în care „ciclonul Barbara” lovește România în aceste două zile. Este vorba despre un ciclon mediteranean care a afectat deja mai multe state din Europa.

Fenomenele vizate sunt furtuni, cu ploi importante cantitativ care vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp.Ciclonul Barbara afectează Moldova! Sunt așteptate ploi de 60 - 90 l/mp în județele Bacău și Vaslui

În acest context, pompierii vasluieni au emis o serie de recomandări pentru populație:

“🚨𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞!

❗Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

❗Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

❗ Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

❗Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

❗În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

❗ Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

❗Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

❗Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

❗În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență”, precizează un comunicat de presă al ISU Vaslui.

În capitală și câteva județe din sudul țării există avertizări cod roșu, context în care conducerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București a propus suspendarea cursurilor cu prezență fizică, mâine, în grădinițele, școlile și liceele din capitală.

