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Chestionar online în Farcașa: Primăria îi întreabă pe locuitori ce ar trebui schimbat în comună

alexandru
de alexandru

Administrația locală din comuna Farcașa îi invită pe cetățenii cu domiciliul în comună, inclusiv în satele Bușmei, Frumosu, Popești și Stejaru, să își exprime opiniile cu privire la principalele probleme și nevoi ale comunității și la posibilele soluții. Cei care doresc să participe pot completa un chestionar online. Potrivit unui anunț al Primăriei Farcașa, datele personale și răspunsurile vor fi păstrate confidențial.

Chestionar online în Farcașa: Primăria îi întreabă pe locuitori ce ar trebui schimbat în comunăDemersul este unul mai puțin obișnuit pentru o primărie rurală: administrația îi consultă direct pe locuitori, printr-un chestionar online, înainte de a stabili prioritățile de dezvoltare. Răspunsurile urmează să fie folosite la îmbunătățirea strategiei comunei — un mod prin care vocea cetățenilor poate ajunge mai sistematic în planificarea locală.„Am vrut să văd exact la ce nivel se află comuna, care sunt așteptările cetățenilor, dacă proiectele sunt în asentiment cu acestea și cum să procedez mai departe”, a declarat primarul comunei Farcașa, Dumitru-Bogdan Țifui, în exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț. Înainte de lansarea chestionarului, au fost organizate „două focus-grupuri cu agenți economici, preoți, medici”, iar participanții au fost încântați de inițiativă, a mai spus edilul.

Chestionarul cuprinde patru categorii de întrebări: socio-demografice, despre calitatea vieții și serviciile publice, relația cu autoritățile locale, precum și dezvoltarea și proiectele comunei.

La sfârșitul săptămânii viitoare va fi realizată analiza răspunsurilor. Informațiile furnizate de cetățeni vor fi folosite pentru îmbunătățirea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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