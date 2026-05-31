Chef Dorina Burlacu, băcăuanca de Oscar a excelenței culinare, a prezentat în România untul viitorului, cu 70% mai puțin colesterol

O premieră culinară și academică de nivel european a avut loc zilele trecute în România. Chef Dorina Burlacu a lansat oficial conceptul BUR DOR, o cremă de unt funcțională inovatoare, în cadrul unei serii de evenimente de elită desfășurate la Bacău și Iași.

Produsul aduce în prim-plan neuro-gastronomia și alimentația inteligentă, propunând o alternativă sănătoasă la untul clasic. BUR DOR este un produs fără gluten, fără lactoză și fără conservanți. Acesta are un profil lipidic echilibrat și conține cu 70% mai puțin colesterol decât untul tradițional. Dincolo de succesul comercial și de validarea din partea comunității științifice internaționale, proiectul BUR DOR are o puternică componentă filantropică orientată către comunitățile din România.

O parte importantă din vânzările acestei creme de unt va fi direcționată direct către finanțarea și susținerea proiectelor sociale dedicate fetelor și femeilor din România care își doresc să urmeze o carieră în domeniul gastronomic, dar nu dispun de resurse financiare sau de oportunități de pornire.

„Noi, femeile, purtăm în noi o energie unică -o forță care creează, transformă și dă viață. Este timpul să ne recunoaștem valoarea. Să avem curaj. Să acționăm”, a transmis Dorina Burlacu în cadrul manifestului său de leadership feminin.

