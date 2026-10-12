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„Cetățeni români” cu acte false: 16 ruși ar fi obținut buletine la Câmpulung Moldovenesc

de Sofronia Gabi

Certificate de cetățenie pretins emise de consulate și ambasade, acte de naștere românești, cărți de identitate și pașapoarte: acesta ar fi fost traseul prin care 16 cetățeni ruși au ajuns să obțină documente românești, potrivit procurorilor. Cazul a fost trimis la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Un dosar cu acte de identitate și pașapoarte românești obținute, potrivit anchetatorilor, pe baza unor certificate de cetățenie falsificate a ajuns în instanță. Parchetul General a trimis în judecată 16 cetățeni ai Federației Ruse, acuzați de uz de fals și de complicitate la fals informatic și la fals material în înscrisuri oficiale.

Procurorii susțin că, în perioada februarie–iulie 2024, inculpații au folosit certificate care ar fi atestat în mod fals dobândirea cetățeniei române. Documentele ar fi fost prezentate ca fiind emise de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de ambasadele României la Baku și în Republica Moldova, respectiv de Consulatul General al României la Chișinău.

De la certificate pretins false la pașapoarte românești

„Cetățeni români” cu acte false: 16 ruși ar fi obținut buletine la Câmpulung MoldovenescPotrivit anchetatorilor, pe baza documentelor prezentate, s-ar fi transcris actele de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, ar fi fost atribuite coduri numerice personale românești și ar fi fost eliberate certificate de naștere românești de către Consiliul Local Sector 6.

Ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la care au atașat certificatele de cetățenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menționate și certificatele de naștere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obținut cărți de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc. Totodată, pe baza respectivelor cărți de identitate, au obținut pașapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava”, a transmis Parchetul General.

Procurorul de caz a cerut instanței anularea certificatelor de cetățenie considerate falsificate, a mențiunilor din registrele de stare civilă și a actelor obținute ulterior, inclusiv a certificatelor de naștere, cărților de identitate și pașapoartelor.

Verificări extinse și 1.702 de cărți de identitate anulate

Ancheta a vizat și verificări la imobilele unde inculpații și alți cetățeni străini născuți în fostul spațiu sovietic își stabiliseră domiciliul în România. Potrivit Parchetului General, în urma acestor verificări, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a anulat 1.702 de cărți de identitate, invocând stabilirea fictivă a domiciliului.

Acest număr se referă la măsuri luate în urma verificărilor privind domiciliile, în cazul unor cetățeni străini, și nu reprezintă numărul persoanelor trimise în judecată în dosarul celor 16 ruși.

În aceeași cauză au fost încheiate și șase acorduri de recunoaștere a vinovăției, pentru fapte cu aceeași încadrare juridică și aceeași tipologie, a mai precizat Parchetul General.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc. Trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție; acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.

G.S.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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